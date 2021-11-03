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  2. Умер один из самых известных фельдшеров Беларуси Сергей Шкляревский

Умер один из самых известных фельдшеров Беларуси Сергей Шкляревский

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.


Сергей Шкляревский заведовал фельдшерско-акушерским пунктом в деревне Покрашево Слуцкого района. Он был почетным гражданином Минской области. Работа Сергея Шкляревского отмечена двумя орденами Ленина, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, медалью "Серп и Молот". Кроме того, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 2006 году "Беларусьфильм" снял о Сергее Шкляревском фильм "Доктор из Покрашево".

В 2018 году получил награду "За преданность профессии", учрежденную Министерством здравоохранения совместно с Белорусской ассоциацией врачей. Сергей Шкляревский работал в сфере медицины 70 лет.

"Министерство здравоохранения Республики Беларусь от лица всей медицинской общественности страны выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Ивановича, его коллегам, ученикам и пациентам", – говорится в сообщении.
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Фото: Артур ПРУПАС
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