Умер один из самых известных фельдшеров Беларуси Сергей Шкляревский

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Сергей Шкляревский заведовал фельдшерско-акушерским пунктом в деревне Покрашево Слуцкого района. Он был почетным гражданином Минской области. Работа Сергея Шкляревского отмечена двумя орденами Ленина, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, медалью "Серп и Молот". Кроме того, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 2006 году "Беларусьфильм" снял о Сергее Шкляревском фильм "Доктор из Покрашево".
В 2018 году получил награду "За преданность профессии", учрежденную Министерством здравоохранения совместно с Белорусской ассоциацией врачей. Сергей Шкляревский работал в сфере медицины 70 лет.
"Министерство здравоохранения Республики Беларусь от лица всей медицинской общественности страны выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Ивановича, его коллегам, ученикам и пациентам", – говорится в сообщении.