Народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов умер в Германии на 93-м году жизни, пишет ТАСС.
«В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов», – сообщила его дочь Айдан Салахова.
Таир Салахов – советский, азербайджанский и российский живописец, педагог, театральный художник. Автор портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы.
Создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, пейзажах Апшерона, декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.
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Умер народный художник СССР Таир Салахов
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