Знаменитый советский и российский актер, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что актер скончался от коронавирусной инфекции. Плотников неделю находился на аппарате ИВЛ.
Дата и место прощания с артистом пока не сообщаются.
Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Окончил местное театральное училище и филфак Уральского госуниверситета. Работал в Свердловском ТЮЗе, в конце 70-х переехал в Москву, где устроился в Театр Сатиры. Работал в театре Советской Армии, а последние 18 лет — в МХТ им. Чехова. Дебютировал в кино в 1976 году, снявшись в фильме "Восхождение".
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Умер народный артист России Борис Плотников
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