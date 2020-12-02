Умер народный артист России Борис Плотников

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что актер скончался от коронавирусной инфекции. Плотников неделю находился на аппарате ИВЛ.Дата и место прощания с артистом пока не сообщаются.Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Окончил местное театральное училище и филфак Уральского госуниверситета. Работал в Свердловском ТЮЗе, в конце 70-х переехал в Москву, где устроился в Театр Сатиры. Работал в театре Советской Армии, а последние 18 лет — в МХТ им. Чехова. Дебютировал в кино в 1976 году, снявшись в фильме "Восхождение".