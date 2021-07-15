На 71-м году жизни скончался российский рок-музыкант, основатель и солист группы «Звуки Му» Петр Мамонов. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: ТАСС
Музыкант умер от коронавирусной инфекции. Дата и время прощания будут сообщены позже.
Напомним, Петр Мамонов заразился COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Петр Мамонов – рок-музыкант, поэт и актер. За свою карьеру он выпустил более десяти студийных альбомов и снялся в двух десятках фильмов.
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Умер музыкант Петр Мамонов
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