На 93-м году жизни скончался народный артист Армянской ССР, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
О смерти музыканта на своей личной странице в Facebook сообщил его внук Дживан Гаспарян-младший.
– Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром, – говорится в сообщении.
Напомним, Дживан Гаспарян участвовал в создании саундтреков к известным фильмам, таким как "Страсти Христовы", "Ронни", "Онегин", "Гладиатор", "Сирано" и других. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Серж Танкян.
Гаспарян награжден четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex (World Music Expo) "За заслуги перед музыкальным искусством".
Опубликовано:
997
Умер музыкант Дживан Гаспарян
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter