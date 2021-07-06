Умер музыкант Дживан Гаспарян

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РИА Новости

О смерти музыканта на своей личной странице в Facebook сообщил его внук Дживан Гаспарян-младший., – говорится в сообщении.Напомним, Дживан Гаспарян участвовал в создании саундтреков к известным фильмам, таким как "Страсти Христовы", "Ронни", "Онегин", "Гладиатор", "Сирано" и других. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Серж Танкян.Гаспарян награжден четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex (World Music Expo) "За заслуги перед музыкальным искусством".