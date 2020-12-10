Умер легендарный итальянский футболист Паоло Росси

Причиной смерти бывшего футболиста сборной Италии стал рак легких.
Паоло Росси был одним из героев чемпионата мира по футболу 1982 года в Испании. В составе сборной Италии получил главный трофей и стал лучшим бомбардиром турнира. В составе сборной Италии Паоло Росси провел 48 матчей и забил 20 голов. На протяжении карьеры Паоло Росси выступал за итальянские "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону". Всего он провел 340 матчей и забил 134 гола.
Паоло Росси входит в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer и в список ФИФА-100, составленный Пеле.
Фото: instagram.com/cappellettifederica