Умер легендарный экс-голкипер лондонского "Челси"

Чемпиону мира Питеру Бонетти было 78 лет, сказано в сообщении "Челси".



Бывший голкипер лондонского "Челси" и сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

- Все в "Челси" сильно огорчены этой новостью. Наш блестящий бывший вратарь боролся с заболеванием. Мы от всего сердца соболезнуем семье и друзьям Питера, - сказано в сообщении футбольного клуба.

Большую часть своей карьеры Бонетти провел в составе "Челси", за который сыграл 729 матчей, что является вторым результатом по сыгранным поединкам в истории клуба.