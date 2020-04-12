Умер легендарный автогонщик "Формулы-1" Стирлинг Мосс

Мужчина скончался в возрасте 90 лет у себя дома, сообщает Euronews.

Стирлинга Мосса называли "чемпионом без короны", который соперничал с Хуаном-Мануэлем Фанхио, Джеком Брэбемом, Майком Хоторном и Брюсом Маклареном.

- Он ушел тихо. Просто в какой-то момент закрыл глаза и заснул навсегда, - написала жена Мосса.

Мужчина выступал в Королевских гонках с 1951 по 1961 годы и выиграл 16 "Гран-при". На протяжении 7 сезонов подряд он не опускался в итоговом общем зачете ниже третьего места, но чемпионом так и не стал, трижды проиграв чемпионскую корону гонщику Фанхио.

Мосс также успешно выступал и в других автогонках, в 24 часах Ле Мана он занимал второе место, а также выиграл знаменитые гонки Милле Милья и Тарга Флорио.