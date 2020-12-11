На 60-м году жизни скончался южнокорейский кинорежиссер, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дук. Об этом сообщает ТАСС.
Ким Ки Дук умер в ночь на 11 декабря от осложнений COVID-19 в одной из латвийских больниц.
По последним данным, режиссер прибыл в Латвию для покупки недвижимости в Юрмале. Он также намеревался получить вид на жительство. 20 ноября и 5 декабря Ким Ки Дук перестал выходить на связь и не являлся на встречи. Коллеги начали его искать, уточняя информацию в латвийских больницах. Из-за строгих правил по защите личных данных этот поиск был затруднен.
Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года в Южной Корее. Наиболее известные его работы "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", "Пьета", "Пустой дом".
Фото: Super.ru
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Умер культовый режиссер Ким Ки Дук
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