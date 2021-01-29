На 74-м году жизни скончался контр-адмирал Владимир Бедердинов. Об этом сообщает РИА Новости.
– Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию. Его уважали и ценили за требовательность к себе и к подчиненным, за высокие нравственные качества, мудрость и доброжелательность, – говорится на сайте администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области.
Владимир Бедердинов известен переходом вокруг Земли в подводном положении через пролив Дрейка на Камчатку в 1979 году. За это достижение он был награжден орденом Красного Знамени. За свою карьеру контр-адмирал провел под водой в общей сложности восемь лет.
Фото: ggsb.ru
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Умер контр-адмирал Бедердинов, обогнувший Землю под водой
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