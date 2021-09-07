Умер известный сценограф Борис Краснов

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РИА Новости

Юрист Александр Добровинский рассказал, что Краснов долгое время находился в коме. Его не стало в ночь с 6 на 7 сентября.Известно, что ранее художник перенес два инсульта и операцию на мозге.Борис Краснов родился 22 января 1961 года в Киеве. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". Также работал с такими знаменитостями, как Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев.