Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Умер известный сценограф Борис Краснов

Умер известный сценограф Борис Краснов

На 61-м году жизни скончался российский художник-постановщик шоу Борис Краснов. Об этом информирует РБК

Фото: РИА Новости

Юрист Александр Добровинский рассказал, что Краснов долгое время находился в коме. Его не стало в ночь с 6 на 7 сентября. 

Известно, что ранее художник перенес два инсульта и операцию на мозге.

Борис Краснов родился 22 января 1961 года в Киеве. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". Также работал с такими знаменитостями, как Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы