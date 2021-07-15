Умер известный белорусский тренер по легкой атлетике Анатолий Бадуев

Фото из архива

БЕЛТА

Анатолий Бадуев работал главным тренером национальной команды Беларуси по легкой атлетике, был заместителем председателя Белорусской федерации легкой атлетики и начальником аналитического отдела подготовки национальных и сборных команд Республиканского научно-практического центра спорта.За годы тренерской работы Анатолий Бадуев подготовил около 30 спортсменов международного уровня. Наиболее известная его воспитанница – Татьяна Ледовская, олимпийская чемпионка 1988 года в эстафете 4 х 400 м и серебряный призер в беге на 400 м с барьерами, чемпионка мира 1991 года и Европы 1990 года, победительница и призер Кубков мира и Европы, рекордсменка мира в эстафете 4 х 400м.За свои успехи на тренерском поприще белорусский специалист был награжден орденом Отечества III степени, Благодарностью Президента Республики Беларусь, орденом "Знак Почета", медалью "За трудовую доблесть", медалью НОК "За выдающиеся заслуги", нагрудным знаком Министерства спорта и туризма "За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь", Почетной грамотой Верховного Совета БССР, "Золотым знаком" Европейской ассоциации легкой атлетики. Также Анатолий Бадуев был обладателем почетных званий "Лучший тренер СССР по легкой атлетике" (1990, 1991) и "Лучший тренер Европы по легкой атлетике" (1991).