На 79-м году жизни скончался владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в его семье.
Флинт умер в среду в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Первый номер легендарного Hustler Ларри Флинт выпустил еще в июле 1974 года. В течение своей жизни он множество раз был вовлечен в судебные разбирательства, которые инициировали сторонники ограничения порнографии. Сам Флинт выступал за свободу слова.
В возрасте 35 лет издатель стал жертвой серийного убийцы. В результате инцидента он был вынужден всю оставшуюся жизнь передвигаться в инвалидном кресле.
Фото: Getty Images
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Умер издатель Ларри Флинт
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