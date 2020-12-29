Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом стало известно из публикации, размещенной на странице ВИА в Instagram, пишет РИА Новости.
– Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в золотой фонд российской культуры! Вечная память тебе! – поделились коллеги артиста.
Причина смерти певца в настоящий момент неизвестна.
Владимир Ефименко стал частью ансамбля в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты многими музыкантами.
Фото: via_leisya_pesnya
Опубликовано:
629
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Владимир Ефименко
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter