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Умер глава Мальтийского ордена

В Риме скончался князь и Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто, который был 80-м Великим магистром ордена. Причиной смерти стала болезнь, диагностированная несколько месяцев назад, сообщается на сайте организации. Ему было 75 лет. 


Глава Мальтийского ордена избирается пожизненно. Покойный магистр был избран на этот пост 2 мая 2018 года.

До избрания нового магистра временно исполнять обязанности главы ордена будет великий командор Руй Гонсалу ду Валле Пейшоту де Виллаш-Боаш, передает ТАСС.

Орден был основан в Иерусалиме в XI веке для помощи больным и нуждающимся, в 1113 году он был признан Папой Римским Пасхалием II. В Иерусалиме был основан госпиталь и приемный дом для паломников, затем госпитали ордена появились на Родосе и Мальте, где орден базировался до 1798 года. А в 1834 году его штаб-квартира переместилась в Рим.

Сейчас в орден входят 13,5 тыс. рыцарей. Его основной деятельностью остается благотворительность.

Мальтийский орден является субъектом международного права, обладает суверенитетом, имеет дипломатические отношения более чем со 100 странами и входит на правах наблюдателя в 80 международных организаций, в том числе в ООН и Совет Европы.


Орден выдает собственные паспорта, печатает валюту и марки. 

Фото: pixabay


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