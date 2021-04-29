На 66-м году жизни скончался комедийный актер Хуан Борха, получивший популярность благодаря мему «хохочущего испанца». Об этом сообщает газета ABC Sevilla.
Скриншот видео
Отмечается, что актер ушел из жизни в среду днем.
Известно, что в сентябре 2020 года Борха перенес операцию по ампутации ноги из-за осложнений на сосудах. Причиной смерти стал именно рецидив данной болезни. Накануне его доставили в больницу, где он впоследствии и скончался.
Напомним, комик известен благодаря серии пародий на основе его интервью в испанском шоу, которые стали популярны, в том числе, и в русскоязычном сегменте Сети.
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Умер герой мема про "хохочущего испанца"
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