Умер французский художник, придумавший Астерикса

Альбер Удерзо скончался на 93-м году жизни от сердечного приступа в своем доме в Нейи-сюр-Сен, сообщает Euronews.

Создатель героя комиксов, кинолент и мультипликационных фильмов Астерикса умер во сне. Он придумал персонажа вместе с писателем Рене Госсини в 1959 году.

Истории о борьбе Астерикса с римлянами, пытавшимися захватить Галлию, стали популярны во всем мире и были переведены на 170 языков и диалектов. После смерти соавтора в 1977 году Альбер Удерзо собирался прекратить выпуск комиксов, но потом продолжил, взяв на себя функции и художника, и сценариста.

Известно, что в последние недели художник чувствовал себя плохо.