В возрасте 99 лет скончался президент компании Pepsi Cola в 1963–1971 годах и гендиректор PepsiCo в 1971–1986 годах Дональд Кендалл. Об этом проинформировала телекомпания CNN.
Уточняется, что Кендалл умер в субботу, 19 сентября в своем доме в окружении семьи. Смерть носила естественный характер.
ТАСС напоминает, что Дональд Кендалл стал одним из первых предпринимателей из США, развивавших бизнес в Советском Союзе и Китае.
Фото: ТАСС
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Умер бывший глава PepsiCo Дональд Кендалл
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