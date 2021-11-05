Умер британский шоумен Лайонел Блэр

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BBC

Причина смерти шоумена не раскрывается.Лайонел Блэр известен как капитан команды в популярном британском игровом шоу Give Us a Clue ("Дай нам подсказку"). Он написал мюзикл по мотивам романа Льва Толстого "Война и мир", с которым полгода гастролировал по Великобритании.Шоумен также сыграл в фильмах "Хромой человек", "The Beatles: Вечер трудного дня" и "Красота джунглей".