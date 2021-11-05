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Умер британский шоумен Лайонел Блэр

На 93-м году жизни скончался известный британский шоумен, актер и хореограф Лайонел Блэр. Об этом информирует газета TheGuardian.

Фото: BBC 

Причина смерти шоумена не раскрывается. 

Лайонел Блэр известен как капитан команды в популярном британском игровом шоу Give Us a Clue ("Дай нам подсказку"). Он написал мюзикл по мотивам романа Льва Толстого "Война и мир", с которым полгода гастролировал по Великобритании.

Шоумен также сыграл в фильмах "Хромой человек", "The Beatles: Вечер трудного дня" и "Красота джунглей".
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