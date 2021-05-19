На 67-м году жизни скончался известный легкоатлет и тренер, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр в Москве Виктор Бельский. Такая информация размещена на сайте Белорусской федерации легкой атлетики.
Фото: bfla.eu
Легкоатлета не стало 18 мая. Причина смерти не сообщается.
Виктор Бельский родился 22 февраля 1955 года в Минске. С 1976 по 1982 год выступал за сборную Советского Союза, дважды становился чемпионом СССР в прыжке в длину, семь раз переписывал рекорды БССР. Тренировался под руководством Владимира Раковича. В 1980 году занял шестое место на Олимпийских играх в Москве. Его личный рекорд равен 8 м 20 см.
После завершения спортивной карьеры работал наставником по легкой атлетике в Республиканской школе высшего спортивного мастерства, старшим тренером национальной команды Республики Беларусь по Минской области, тренером по общей физической подготовке национальной команды страны по фехтованию.
– Белорусская федерация легкой атлетики выражает самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Михайловича, – отметили в пресс-службе БФЛА.
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Умер белорусский легкоатлет Виктор Бельский
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