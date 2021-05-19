Умер белорусский легкоатлет Виктор Бельский

Фото:

bfla.eu

Легкоатлета не стало 18 мая. Причина смерти не сообщается.Виктор Бельский родился 22 февраля 1955 года в Минске. С 1976 по 1982 год выступал за сборную Советского Союза, дважды становился чемпионом СССР в прыжке в длину, семь раз переписывал рекорды БССР. Тренировался под руководством Владимира Раковича. В 1980 году занял шестое место на Олимпийских играх в Москве. Его личный рекорд равен 8 м 20 см.После завершения спортивной карьеры работал наставником по легкой атлетике в Республиканской школе высшего спортивного мастерства, старшим тренером национальной команды Республики Беларусь по Минской области, тренером по общей физической подготовке национальной команды страны по фехтованию., – отметили в пресс-службе БФЛА.