Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

Двенадцать карикатур на пророка Мухаммеда были впервые опубликованы осенью 2005 года в датской газете Jyllands-Posten. Это привело к тому, что в мире разгорелся большой скандал.Карикатура, изображающая пророка Мухаммеда в тюрбане в форме атомной бомбы с подожженным фитилем, и другие рисунки Курта Вестергора вызвали возмущение среди людей исламской веры. Многие из них начали громить представительства Дании в ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки. С тех пор Курт Вестергор и другие художники, члены их семей, которым неоднократно угрожали физической расправой, круглосуточно охранялись полицейскими.