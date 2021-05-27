Умер автор детских бестселлеров Эрик Карл

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Официальный представитель Карла рассказал, что писатель скончался 23 мая. Причиной смерти стала почечная недостаточность.В 2003 году иллюстратор был удостоен престижной премии "Наследие детской литературы", которую присуждают авторам, вносящим "существенный и постоянный вклад в развитие детской литературы". Кроме того, в 1999 году он получил от Католической библиотечной ассоциации США литературную премию "Медаль Регины", а в 2007-м был награжден премией Фонда NEA за выдающиеся заслуги и вклад в образование. Также Карл был отмечен премией Общества иллюстраторов в 2010 году за заслуги в области искусства.