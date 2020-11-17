Он ушел из жизни в возрасте 84 лет, пишет ТАСС.
Знаменитый режиссер скончался в больнице. Ранее стало известно, что мужчину госпитализировали с коронавирусом.
Роман Витюк был режиссером многих спектаклей: за всю жизнь поставил их более 200, гастролировал по разным странам. В дополнение к этому он был преподавателем и ведущим цикла телепередач «Поэтический театр Романа Витюка». Ему были присуждены звания народного артиста двух стран – России и Украины.
Также знаменитому деятелю культуры посвятили книгу, сборник и документальные фильмы.
Фото: ТАСС
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Умер режиссер Роман Виктюк
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