Умер американский актер, номинировавшийся на премию "Оскар"

Согласно информации The New York Times, Холбрук скончался 23 января в своем доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Причина смерти не называется.Хэл Холбрук известен благодаря исполнению роли американского писателя Марка Твена. Актер начал играть эту роль еще на репетициях в университете в 1947 году, а в 1959-м впервые сыграл его в Нью-Йорке в Бродвейском театре на 41-й улице в пьесе "Марк Твен сегодня вечером". В 1966 году он получил за эту роль театральную премию "Тони".Кроме того, Холбрук сыграл в фильмах "Вся президентская рать" (1976), "Похищение президента" (1980), "Звездная палата" (1983), "Фирма" (1993), "Воды слонам!" (2011), "Линкольн" (2012) и других.