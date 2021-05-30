Умер американский актер Гэвин МакЛауд

Скриншот из фильма

Его племянник Марк Си рассказал, что актер умер в утром 29 мая. Причина смерти не разглашается. Отмечается, что в последние месяцы здоровье МакЛауда ухудшилось.Напомним, актер известен по ролям в сериалах "Флот МакХэйла", "Мэри Тайлер Мур" и "Лодка любви". Он также принимал участие в театральных постановках на Бродвее.