На 91-м году жизни скончался американский актер кино и телевидения Гэвин МакЛауд. Об этом сообщает издание Variety.
Скриншот из фильма
Его племянник Марк Си рассказал, что актер умер в утром 29 мая. Причина смерти не разглашается. Отмечается, что в последние месяцы здоровье МакЛауда ухудшилось.
Напомним, актер известен по ролям в сериалах "Флот МакХэйла", "Мэри Тайлер Мур" и "Лодка любви". Он также принимал участие в театральных постановках на Бродвее.
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Умер американский актер Гэвин МакЛауд
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