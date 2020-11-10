Советский и российский актер театра и кино Александр Лукаш скончался на 73-м году жизни, пишет ТАСС.
«Ушел из жизни Александр Лукаш, актер безграничного таланта и непростой творческой судьбы. Он был настоящим интеллигентом и неординарным человеком, всегда предпочитавшим оставаться в тени, но неизменно притягивавшим к себе взгляды всех, кто встречался с ним... Ему по плечу были любые роли и все жанры, от трагедии до фарса», – написано в сообщении на странице театра «У Никитских ворот» в Facebook. В труппу этого театра актера приняли в 1988 году.
Коллеги пообещали не забывать Александра Лукаша. «Будем вспоминать, как Вы репетировали, как готовились к выходу на сцену, как всегда потрясающе играли! Нам будет не хватать Вашего ироничного молчания и удивительного чувства юмора», – отмечается в письме театра.
Александр Лукаш родился 7 октября 1948. Окончил школу-студию (вуз) при МХАТ, сыграл в более чем 10 фильмах и множестве спектаклей. В 2011 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фото из Facebook-аккаунта театра «У Никитских ворот»
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Умер актер театра и кино Александр Лукаш
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