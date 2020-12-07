Дэвид Л. Лэндер ушел из жизни на 74-м году жизни, пишет Lenta.ru.
Фото: Gettyimages
Как уточняет Variety, смерть настигла актера в результате осложнений рассеянного склероза. Этому заболеванию Лэндер противостоял практически 40 лет.
Актером Дэвид Л. Лэндер мечтал стать с 10 лет. Он снялся в более чем сотне фильмов, но наибольшую известность получил за роли в «Твин Пикс», «Очень страшном кино», «Сабрине – маленькой ведьме». Также он занимался озвучкой. Его голосом говорили герои «Симпсонов», «Бэтмена» и «Приключений Флика».
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Умер актер, сыгравший в «Твин Пикс» и «Очень страшном кино»
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