Из жизни ушел индийский актер и общественный деятель Чандрашекхар. Артист умер в возрасте 98 лет в Мумбаи, передает РИА Новости.
Согласно информации издания India Today, которое ссылается на родственников актера, к смерти Чандрашекхара привели возрастные заболевания.
Артист родился 3 июля 1922 года в Индии. Активно заниматься актерской деятельностью начал в 1950–60-е годы. Чандрашекхар снялся в 172 фильмах. Наибольшую популярность приобрел после роли в фильме "Танцор диско" (1982).
Фото: Twitter-аккаунт Анила Томаса
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Умер актер, сыгравший в фильме "Танцор диско"
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