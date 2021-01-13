Актер театра и кино Денис Карасев, известный по фильмам "Притяжение", "Мы из будущего-2", "Я – кукла", "В круге первом", ушел из жизни в возрасте 57 лет, передает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.
Как сообщает телеканал, актеру стало плохо в его квартире в центре Москвы. Сотрудникам скорой помощи не удалось спасти артиста. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Фото: РИА Новости
Опубликовано:
2778
Умер актер, сыгравший в фильмах "Притяжение" и "Мы из будущего-2"
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter