Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский

Скриншот из фильма

О смерти актера рассказала его мать. Погребинский скончался в Санкт-Петербурге. Причина смерти не раскрывается. Дату и место прощания назовут позже.Напомним, Андрей Погребинский известен по ролям в фильмах «Улица разбитых фонарей», «Мажор», «Морские дьяволы» и другим. Актер не имел профессионального образования, в 2002 году он окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), профессионально занимался баскетболом и стал мастером спорта. Сначала он был задействован в кино в качестве каскадера. Спустя некоторое время Погребинский начал играть эпизодические роли.