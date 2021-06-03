На 46-м году жизни скончался российский актер и каскадер Андрей Погребинский. Об этом сообщает Пятый канал.
Скриншот из фильма
О смерти актера рассказала его мать. Погребинский скончался в Санкт-Петербурге. Причина смерти не раскрывается. Дату и место прощания назовут позже.
Напомним, Андрей Погребинский известен по ролям в фильмах «Улица разбитых фонарей», «Мажор», «Морские дьяволы» и другим. Актер не имел профессионального образования, в 2002 году он окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), профессионально занимался баскетболом и стал мастером спорта. Сначала он был задействован в кино в качестве каскадера. Спустя некоторое время Погребинский начал играть эпизодические роли.
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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
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