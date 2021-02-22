В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни скончался советский и российский актер Александр Жданов. Об этом сообщает РИА Новости.
Причина смерти не уточняется.
– Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр "На Литейном" светился его улыбкой, – говорится в заявлении театра, которому служил актер.
Время и место прощания сообщат позже.
Александр Жданов родился 25 января 1951 года. В 1974-м окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории. На его счету более 40 театральных ролей в Театре "На Литейном", в том числе в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Недоросль", "С любимыми не расставайтесь", "Собачье сердце". Кроме того, снялся в кинокартинах "Последнее лето детства", "Долгие версты войны", "Прошлогодняя кадриль", "Емельян Пугачев", а также в сериале "Улицы разбитых фонарей – 3".
Фото: naliteinom.ru
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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов
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