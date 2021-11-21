Умер актер из сериала "Воронины"

Кадр из фильма "Жар-Птица".

Причина смерти актера не раскрывается, однако по данным некоторых источников, Зубов умер от последствий коронавируса. Супруга артиста рассказала, что он попал в больницу с инфекцией. Там самочувствие Зубова стало стремительно ухудшаться, он почти сразу оказался в реанимации, где провел 13 дней. Врачам так и не удалось спасти Михаила.О смерти актера общественности сообщили не сразу, а спустя 11 дней.Михали Зубов родился 29 сентября 1979 года. Известен по ролям в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".