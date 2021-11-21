SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Умер актер из сериала "Воронины"

Умер актер из сериала "Воронины"

На 43-м году жизни скончался российский актер и продюсер Михаил Зубов. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадр из фильма "Жар-Птица". 

Причина смерти актера не раскрывается, однако по данным некоторых источников, Зубов умер от последствий коронавируса. Супруга артиста рассказала, что он попал в больницу с инфекцией. Там самочувствие Зубова стало стремительно ухудшаться, он почти сразу оказался в реанимации, где провел 13 дней. Врачам так и не удалось спасти Михаила.

О смерти актера общественности сообщили не сразу, а спустя 11 дней. 

Михали Зубов родился 29 сентября 1979 года. Известен по ролям в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы