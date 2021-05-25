Умер актер из сериала "Офис" Марк Йорк

Скриншот из фильма

Йорк скончался 19 мая в больнице Огайо после кратковременной и неожиданной болезни. Причина смерти не раскрывается.Отмечается, что с 1988 года у него был паралич конечностей. По данным источника, в последние несколько лет знаменитость работал изобретателем и получил два патента на свои изобретения.Марк Йорк долгие годы прожил в Калифорнии, где строил актерскую карьеру. Он наиболее известен ролями в сериалах CSI New York и американском ситкоме "Офис".