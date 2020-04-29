Умер актер из "Миллионера из трущоб" и "Жизнь Пи"

Индийский актер Ирфан Кхан скончался в возрасте 53 лет, передает Gulf News.

Индийский актер Ирфан Кхан, сыгравший повзрослевшего Пи Пателя в фильме "Жизнь Пи", скончался в возрасте 53 лет. Причиной смерти стала инфекция толстой кишки.

Как отметил представитель актера, пару лет назад у мужчины диагностировали нейроэндокринную опухоль, из-за чего он отменил съемки в предстоящих фильмах. Ранее Ирфан Кхан сыграл полицейского инспектора в "Миллионере из трущоб", главу парка в "Мире Юрского периода", повзрослевшего Пи Пателя в "Жизнь Пи", а также в "Новом человеке-пауке", "Инферно" и многих других картинах.