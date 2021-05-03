Скончался украинский актер и режиссер Жан Мельников, сыгравший в «Весне на Заречной улице». Ему было 84 года, пишет РИА Новости.
«Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас!» – написал сын актера Андрей в Facebook. Он же рассказал о смерти отца.
Жан Мельников ушел из жизни 2 мая. О причине смерти не сообщается.
Актер родился в 1936-м в Днепропетровске. Он известен своими ролями в таких картинах, как «Весна на Заречной улице», «Вдали от Родины», «Восемнадцатилетие» и других. В 1977 году Мельников стал народным артистом Украины.
Фото: pixabay.com
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Умер актер из фильма «Весна на Заречной улице»
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