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Умер актер и звезда сериала «Династия» Майкл Нэйдер

На 77-м году жизни скончался американский актер Майкл Нэйдер, известный по роли Фарнсворта Декстера в фильме "Династия". Об этом сообщает Tatler.ru

Кадр из фильма "Династия"

Нэйдер ушел из жизни 23 августа после непродолжительной борьбы с онкологией, которую у него обнаружили за десять дней до смерти.

Трагическим известием поделилась супруга актера Джоди: 

"Его смерть и диагноз были большой неожиданностью, я никогда не испытывала подобной агонии, наблюдая своими глазами, как тает моя родственная душа". 

Майкл Нэйдер также известен ролями в картинах «Как вращается мир» и «Все мои дети». Актер в основном снимался в сериалах.
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