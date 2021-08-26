Умер актер и звезда сериала «Династия» Майкл Нэйдер

Кадр из фильма "Династия"

Нэйдер ушел из жизни 23 августа после непродолжительной борьбы с онкологией, которую у него обнаружили за десять дней до смерти.Трагическим известием поделилась супруга актера Джоди:Майкл Нэйдер также известен ролями в картинах «Как вращается мир» и «Все мои дети». Актер в основном снимался в сериалах.