Умер актер Фархат Абдраимов

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В пресс-службе МИД республики рассказали, что артист скончался на съемках в Грузии. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.Абдраимов вместе со съемочной группой находился в Грузии с 16 мая., – добавили в ведомстве.Напомним, казахский актер Фархат Абдраимов родился 21 января 1966 года. Он снялся во множестве картин и сериалов, участвовал в казахстанско-российских проектах. Наибольшую известность получила его работа в фильме "Фара" – Абдраимов после него получил награду за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Москве, также он успешно снимался в картинах "Ирония любви", "Сказ о розовом зайце", в сериале "Застава".