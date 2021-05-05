Умер актер Дмитрий Черных

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О смерти артиста на своей странице в Facebook сообщил его коллега Виталий Скородумов.Причина смерти Черных не раскрывается, однако по некоторым данным актер мог умереть от коронавирусной инфекции.Напомним, Дмитрий Черных родился 30 ноября 1962 года. Он окончил Саратовское театральное училище им. Слонова. Актер известен по своим ролям в сериалах «Мастер», «Воротилы», а также «Парижане», где он сыграл с Пьером Ришаром.