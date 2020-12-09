Российский актер Александр Самойлов умер на 69-м году жизни в результате продолжительной болезни, пишет ТАСС.
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"В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" – Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь", – говорится в сообщении МХАТ им. Горького.
Александр Самойлов родился в 1952 году в семье актеров. В 1977 году окончил ГИТИС, был принят в труппу театра имени Маяковского. Затем служил в Московском областном театре драмы, Московском областном театре имени А. Н. Островского. В 1994 году поступил во МХАТ имени М. Горького. Среди ролей Самойлова – отец Захарий ("Жизнь Клима Самгина" М. Горького), Граф Эссекс ("Елизавета Английская" Ф. Брукнера), Миловзоров ("Без вины виноватые" А. Островского), Берлиоз ("Мастер и Маргарита" М. Булгакова).
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Умер актер Александр Самойлов
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