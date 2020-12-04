Научные сотрудники Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого изучили значение улыбки и пришли к неожиданным выводам. Ранее психологи уже заявляли, что улыбка способна творить чудеса. Например, если человек в плохом настроении улыбнется себе в зеркало, то его самочувствие мгновенно улучшится, пишет "Медицина и наука".
Выяснить, влияет ли улыбка на уровень боли, американские эксперты решили, изучив данные 231 добровольца. Ученые сделали участникам инъекции физраствора при помощи обычной инъекционной иглы. При этом одна группа добровольцев должна была в момент укола улыбаться искренне, другая – не улыбаться, а третья – изобразить фальшивую улыбку, которая бы не затрагивала мышцы уголков глаз.
В конце эксперимента ученые попросили участников рассказать о своих ощущениях боли и стресса в ходе проведения инъекции. Удалось установить, что наичувствительнейшими к боли и дискомфорту от укола оказались участники из второй группы. А вот люди, улыбавшиеся искренне, а так же те, кто заставил себя улыбнуться, – получили снижение болевых ощущений почти на 40%. Эксперты советуют этот простой и доступный способ использовать во время проведения процедур, которые могут вызвать болевые ощущения.
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Улыбка во время укола помогает уменьшить болевые ощущения
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА