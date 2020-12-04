Улыбка во время укола помогает уменьшить болевые ощущения

Выяснить, влияет ли улыбка на уровень боли, американские эксперты решили, изучив данные 231 добровольца. Ученые сделали участникам инъекции физраствора при помощи обычной инъекционной иглы. При этом одна группа добровольцев должна была в момент укола улыбаться искренне, другая – не улыбаться, а третья – изобразить фальшивую улыбку, которая бы не затрагивала мышцы уголков глаз.В конце эксперимента ученые попросили участников рассказать о своих ощущениях боли и стресса в ходе проведения инъекции. Удалось установить, что наичувствительнейшими к боли и дискомфорту от укола оказались участники из второй группы. А вот люди, улыбавшиеся искренне, а так же те, кто заставил себя улыбнуться, – получили снижение болевых ощущений почти на 40%. Эксперты советуют этот простой и доступный способ использовать во время проведения процедур, которые могут вызвать болевые ощущения.