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Улучшение жилищных условий, ремонт дорог и пенсионный вопрос – Андрейченко провел прием граждан в Ушачах

Улучшение жилищных условий, ремонт дорог и пенсионный вопрос – такие темы волновали людей, обратившихся сегодня на личный прием к председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко в Ушачах. 


Темы улучшения жилищных условий касались два обращения. С просьбой о предоставлении благоустроенного жилого помещения обратился на прием грузчик местного филиала Витебского облпотребсоюза. Житель райцентра рассказал, что переехал с братом в предоставленное нанимателем жилье. «Однако его состояние оказалось плачевным. А позднее выяснилось, что печь в доме в плохом состоянии», – рассказал мужчина. Владимир Андрейченко поручил взять на контроль этот вопрос и помочь с ремонтом печи.

На исключение из очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий пожаловалась председателю Палаты представителей пенсионерка, проживающая в Ушачах. По мнению женщины, данное решение было принято незаконно, так как в ее собственности нет жилья. Тем не менее она имеет право пользования жилым помещением площадью 44,2 квадратных метра, что и послужило причиной снятия с учета. Обжаловать данное решение возможно только в судебном порядке.



Во время разговора женщина затронула также ряд злободневных вопросов: некультурное поведение людей в общественных местах, недостаточное количество мероприятий для подрастающих поколений, тематических программ и фильмов на телевидении ко Дню Победы, состояние тротуаров и дорог. «Эти вопросы волнуют не только меня, но и мое окружение, поэтому считаю важным их озвучить и обратить внимание», – подчеркнула заявительница.

Не смог по объективным причинам самостоятельно решить пенсионный вопрос житель деревни Лутово Сельцо. Долгое время он работал сварщиком в райагросервисе. Сейчас, пытаясь собрать документы на досрочное назначение пенсии за работу с вредными условиями труда, он выяснил, что в организации утрачен архив.

«У вас один вариант – восстановить документы через суд. Помощь в решении вопроса окажет райисполком», – констатировал Владимир Андрейченко, поручив плотно поработать с заявителем и помочь ему в юридических тонкостях вопроса.


По вопросу асфальтирования улицы Молодежной в райцентре обратились на прием три местные жительницы. По их словам, она небольшая, около 500 метров, и проходит вдоль речки.

«Давайте договоримся, что в этом году на улице наведут порядок без асфальтирования (подсыпят, грейдируют), так как программа по асфальтированию на этот год уже сверстана. А на следующий год включим ее в планы и сделаем»,  – заключил после обсуждения ситуации с руководством райисполкома Владимир Андрейченко. Пенсионерок такой вариант устроил. «Мы понимаем, что порой быстро все сделать невозможно. Главное, что на нашу проблему обратят внимание, и в будущем она решиться», – отметили женщины, подчеркнув, что видят и ценят, как постепенно обновляется райцентр.



Сын одной из заявительниц закончил Лепельский аграрно-технический колледж за счет бюджетных средств. По окончании ему было предоставлено место работы, однако парень нашел себе другое, не по специальности. В результате нарушения договорных условий его матери пришлось возместить учреждению образования около 7,5 тыс. рублей за подготовку. На приеме женщина интересовалась возможностью вернуть внесенные деньги.

«К сожалению, здесь помочь нельзя. Должность вашего сына не соответствует полученной квалификации. Решением этого вопроса следовало озаботиться гораздо ранее», – констатировал Владимир Андрейченко.

Комментируя проведенный прием, председатель Палаты представителей отметил разноплановость и значимость поступивших обращений:

– Вопросы были все от жизни. Да, не все возможно иногда решить. Поэтому по отдельным вопросам идут прямые поручения. Есть вопросы, требующие компромиссного решения, когда и одной, и второй стороне необходимо идти навстречу. А есть вопросы, которые надо брать для себя как домашнее задание.


Владимир Андрейченко подчеркнул важность таких встреч с людьми. По его мнению, сама жизнь подсказывает, что это очень важная форма общения с избирателями, населением. Она положительно оценивается людьми, так как помогает решать точечные вопросы, а также проблемы всего региона. Он также обратил внимание на тот факт, что все положительные изменения – результат совместных усилий облисполкома, райисполкома, населения. «Многие вопросы решены по Ушачам благодаря такому единству, проявленному со всех сторон. Совместными усилиями сделать можно многое», – убежден Владимир Андрейченко.



Всего с начала 2021 года в службу «одно окно» Ушачского райисполкома поступило 24 обращения граждан. Большинство из них связано с вопросами жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и содержания дорог. В настоящее время на контроле находится пять обращений. 

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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