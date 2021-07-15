Примерно десять улиц в разных районах Москвы и часть территории аэропорта Шереметьево были затоплены из-за дождей, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
- Ливнем были затоплены около 10 улиц и дороги. Частично из-за дождя пострадал и международный аэропорт Шереметьево: самолеты стоят в воде, - прокомментировал собеседник агентства.
Из-за сильного ветра повалены двадцать деревьев, повреждены несколько припаркованных авто. В одном из районов Москвы дерево упало на детскую площадку. Также деревом повреждена лавочка в одном из городских скверов. О пострадавших не сообщалось.
Видео Telegram-канала РИА Новости
Опубликовано:
194
Улицы Москвы и аэропорт Шереметьево затопило из-за дождя
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter