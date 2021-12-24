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  2. Улица, бульвар, кварталы. Определены названия некоторых уголков Минска

Улица, бульвар, кварталы. Определены названия некоторых уголков Минска

Депутаты Мингорсовета на очередной сессии приняли решение присвоить названия некоторым улицам и кварталам столицы, пишет БЕЛТА.

Минск. Архивное фото

Напомним, что соответствующее решение Комиссия по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска приняла еще в начале осени. После опубликования от минчан не поступило никаких замечаний и предложений по поводу новых наименований, поэтому депутатами принято окончательное решение, которое вступит в силу после официального опубликования.

Перейдем к названиям. Проектируемая улица в границах ул. Михася Лынькова, Петра Глебки и проезда Масюковщина будет носить имя писателя Степана Злобина (вуліца Сцяпа́на Зло́біна). В честь Дня народного единства в Минске назовут бульвар в границах ул. Кирова, Ленина, Ульяновской и стадиона «Динамо» (бульвар 17 Ве́расня).

Кроме того, названия получили три квартала. Первый – квартал Ве́рхний Город (квартал Ве́рхні Го́рад) в границах ул. Городской Вал, Немиги, Зыбицкой, Интернациональной, Янки Купалы, пр. Независимости. Второй – квартал Раковское Предместье (квартал Ра́каўскае Прадме́сце) в границах ул. Раковской, Обойной, Замковой, пр. Победителей, ул. Немиги, Романовской Слободы, Юбилейной площади. Третий – квартал Троицкая Гора (квартал Трае́цкая Гара́) в границах ул. Старовиленской, Коммунистической и реки Свислочи.
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Фото: Александр КУШНЕР
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