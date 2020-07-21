Улитка поселилась в ухе россиянина после купания собаки

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Мужчина жаловался докторам на заложенность уха и ощущение, что внутри что-то дергается. Он рассказал, что это стало беспокоить его после того, как рядом с ним отряхнулась собака, которая плавала в водоеме. Пациент думал, что в ухо залетело насекомое.Выяснилось, что в слуховом проходе мужчины поселилась живая улитка размером менее сантиметра. Вероятно, она попала туда с шерсти мокрого пса. Специалист смог достать моллюска.