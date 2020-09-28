Об этом заявил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты перед началом совместного заседания национальных деловых советов в рамках проходящего в Минске VII Форума регионов Беларуси и России. В этой встрече участвовали представители всех белорусских регионов, Самарской, Брянской, Саратовской областей России, руководители крупнейших предприятий.
– Очевидно, что все одним махом разрешить нельзя, – подчеркнул Владимир Улахович. – Очень важна в этом смысле работа двух национальных деловых советов, чтобы видеть проблемы, идущие от земли, самые прикладные и конкретные. Эта площадка стала традиционной на форумах регионов и является их важным элементом, позволяет снять много серьезных проблем.
Так, в прошлом году на форуме в Санкт-Петербурге были подняты вопросы ограничений, возникающих для белорусских предприятий в результате принятых российским правительством постановлений по критериям производимой в РФ продукции, маркировке товаров. Сегодня, заверил Владимир Улахович, по этим вопросам идет конкретная работа в пользу белорусского бизнеса. Есть продвижение и по снятию барьеров, возникающих перед белорусскими предприятиями при участии в РФ в госзакупках, несколько десятков наших субъектов хозяйствования уже попали в соответствующий российский реестр.
Ряд проблем будет рассмотрен и на сегодняшнем совместном заседании деловых советов Беларуси и России.
– Это вопросы ограничений и изъятий, признания цифровой подписи, банковских гарантий, промышленной кооперации, цифровизации экономики, – перечислил Владимир Улахович. – И очень важный вопрос – продвижение совместно произведенной продукции на рынки третьих стран. Это будет серьезная скрепа и промкооперации, и делового взаимодействия. По этим направлениям мы подготовим рекомендации для госорганов двух стран.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1138
Улахович: очень важно видеть и решать конкретные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия наших стран
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter