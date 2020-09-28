Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Улахович: очень важно видеть и решать конкретные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия наших стран

Улахович: очень важно видеть и решать конкретные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия наших стран

Об этом заявил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты перед началом совместного заседания национальных деловых советов в рамках проходящего в Минске VII Форума регионов Беларуси и России.  В этой встрече участвовали представители всех белорусских регионов, Самарской, Брянской, Саратовской областей России, руководители крупнейших предприятий.



– Очевидно, что все одним махом разрешить нельзя, – подчеркнул Владимир Улахович. – Очень важна в этом смысле работа двух национальных деловых советов, чтобы видеть проблемы, идущие от земли, самые прикладные и конкретные. Эта площадка стала традиционной на форумах регионов и является их важным элементом, позволяет снять много серьезных проблем. 

Так, в прошлом году на форуме в Санкт-Петербурге были подняты вопросы ограничений, возникающих для белорусских предприятий в результате принятых российским правительством постановлений по критериям производимой в РФ продукции, маркировке товаров. Сегодня, заверил Владимир Улахович, по этим вопросам идет конкретная работа в пользу белорусского бизнеса. Есть продвижение и по снятию барьеров, возникающих перед белорусскими предприятиями при участии в РФ в госзакупках, несколько десятков наших субъектов хозяйствования уже попали в соответствующий российский реестр. 



Ряд проблем будет рассмотрен и на сегодняшнем совместном заседании деловых советов Беларуси и России. 

– Это вопросы ограничений и изъятий, признания цифровой подписи, банковских гарантий, промышленной кооперации, цифровизации экономики, – перечислил Владимир Улахович. – И очень важный вопрос – продвижение совместно произведенной продукции на рынки третьих стран. Это будет серьезная скрепа и промкооперации, и делового взаимодействия. По этим направлениям мы подготовим рекомендации для госорганов двух стран.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
CERT.BY рассказал о новой кампании по заражению вредоносным ПО в байнете
Жилье в Смолевичах, маршруты общественного транспорта, ливневки - на контроле руководства Минска
МВД: на 102 продолжают звонить минчане, возмущенные действиями участников несанкционированных акций
Сергей Рачков: Большое внимание на VII Форуме регионов уделяют вопросам взаимодействия в области транспорта, сельского хозяйства, энергетики
«Закон и порядок» да Уотергейтский скандал: почему Трампа сравнивают с Никсоном?
Объекты белорусских строителей – гордость Калужской области
ОДКБ: решить конфликт в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами
Ученые Беларуси и России разрабатывают 32 новые союзные научно-технические программы
Минчанин присвоил деньги, которые взял на организацию преступления
Смертельное ДТП на Гомельщине: у таксиста не было допуска к участию в дорожном движении
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Баклан и Людмила
Принят комплекс мер по защите интересов держателей облигаций "Тамбаза"
Пенсионер из Витебска хранил дома около 17,5 тысяч боевых патронов
Определены победители республиканского проекта "Молодежь – за урожай"
Рунец: горжусь белорусской продукцией, которая представлена по всей России
Учреждения образования должны разработать планы по профилактике COVID-19
«Минск» победил «Смолевичи» в матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Михаил Ефремов лично обжаловал свой приговор
Россия ежегодно потребляет 14–15 тысяч белорусских тракторов
В Брестской области снимают запрет на посещение лесов
Военнослужащие 103-й Витебской ОВДБР провели забег, посвященный 26-летию мира, процветания и стабильности Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пирамида протеста: вид сбоку
Фестиваль бега «Языльская десятка» собрал в Старых Дорогах участников со всей страны
Назаренко: открывая рынок доброкачественному товару, следует препятствовать недобросовестному импорту
Теплицы из Минска могут переехать в пригород
Улахович: очень важно видеть и решать конкретные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия наших стран
Губернатор Омской области: промышленность и сельское хозяйство могут стать точками роста в сотрудничестве с Беларусью
Разработчик сообщил о создании в РФ экзоскелета для штурмовых операций
ДТП в Копыльском районе: трое погибших, двое пострадавших
Рейсы из Минска в Баку временно приостановлены
Головченко: есть резервы для восстановления товарооборота между Беларусью и Омской областью России
Гомельчанин, отец двух сыновей, хранил дома крупную партию марихуаны
мнение
Виктория КОХНО
Всему свое время. Детству играть, молодости строить, а зрелости сохранять...
Хулигана, разбившего окно, нашли по отпечатку пальца на бутылке
Головченко: интенсификация межрегиональных контактов служит прочным фундаментом Союзного государства
МИД Беларуси призывает как можно быстрее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта
На Гомельщине пьяный водитель перевернулся на автомобиле и попал в реанимацию
В Беларуси 1 октября начнут испытание российской вакцины от коронавируса
В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с коронавирусом
Гречиха на контроле, сеять нужно быстрее
Ученый: скоро мы можем получить людей с искаженной исторической памятью
Нужно менять подходы к сотрудничеству союзных СМИ, обсуждать самые острые проблемы союзной тематики – Давыдько
Кубок Беларуси по карате принес неожиданные результаты
мнение
Наталья ЧАСОВИТИНА
Пришла беда — не спеши затворять ворота
Кубок мира по биатлону стартует в срок, но с изменениями в географии
Доля сырого молока в продажах сельхозпродукции через БУТБ превысила 12%
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Авторы
СКАНИРУЙТЕ