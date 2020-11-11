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Улахович: компании и предприятия Беларуси и Украины подпишут порядка 10 коммерческих соглашений

Порядка 10 коммерческих соглашений, контрактов, долгосрочных договоров подготовили белорусские и украинские компании, предприятия, институты. Об этом рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович в рамках Белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, который прошел сегодня в онлайн-формате.


Белорусские предприятия в сфере машиностроения, нефтехимии, поставки электроэнергии нарабатывают совместные проекты с Украиной на будущее.

Так, белорусская компания «БНХ Украина» подготовила договор с украинскими предприятиями «Агроресурс», «Укравтозапчасть», «Банк Кредит Днепр» и другими. Договор о сотрудничестве подпишут Институт прикладной физики НАН Беларуси с Институтом черной металлургии им. Некрасова НАН Украины для взаимодействия в освоении новых технологий, вопросах сотрудничества по фундаментальным и прикладным исследованиям. Белорусская компания «БНК Украина» заключила соглашение с концерном «Галнафтогаз», с компанией «Нафтогаз Украины», с торговым домом SOCAR и так далее.

Владимир Улахович отметил, что для Беларуси Украина – второй торгово-экономический партнер. 

– Товарооборот за 2019 год составил 5,8 миллиарда долларов США. Более четырех миллиардов долларов составляют экспортные поставки Беларуси в Украину – нефтепродукты, удобрения, трактора, автобусы, бытовая химия, продукты питания. Заключено более 200 соглашений, которые носят экономический и отраслевой характер. У каждого нашего предприятия, которое сотрудничает с партнерами в Украине, имеются долгосрочные связи. Есть девять сборочных производств, более 100 субъектов товаропроводящей сети. В этом году по итогам девяти месяцев товарооборот снизился – 2,2 миллиарда долларов США. Главная задача в нынешних сложных условиях не утратить все, что сегодня есть в багаже, и искать новые проекты, коммерческие соглашения, отвечать на вопросы, которые возникают у предприятий.

По его словам, для экспортоориентированных предприятий нынешние ограничения являются дополнительной нагрузкой и вызывают сложности, которые необходимо преодолевать вместе. Сохраняется намерение поддерживать наши торгово-экономические связи, развивать, укреплять их.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков подчеркнул, что интерес украинских бизнесменов к сотрудничеству с Беларусью всегда на высоком уровне.

– Сегодня необходимо говорить о реальных возможностях и направлениях, которые странам нужно развивать. К сожалению, пандемия воздействует на экономические показатели. По нашей статистике, объем экспорта между нашими странами за восемь месяцев 2020 года снизился. С украинской стороны на 18 процентов, с белорусской – на 27 процентов, – рассказал он.

Также в рамках Консультативного совета Хмельницкая, Одесская, Киевская областная, Николаевская, Черниговская региональные торгово-промышленные палаты подписали коммерческие соглашения и договоры о сотрудничестве с коллегами из белорусскими региональными отделениями БелТПП. 

Фото: БЕЛТА
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