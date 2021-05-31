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  2. Улахович: динамика торговых отношений с Африкой позитивная и конструктивная, Беларусь для Африки – сбалансированный и выгодный партнер

Улахович: динамика торговых отношений с Африкой позитивная и конструктивная, Беларусь для Африки – сбалансированный и выгодный партнер

Такое мнение во время второго Белорусско-Африканского экономического форума высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Он обратил на то, что на форум в Беларусь, несмотря на имеющиеся сложности и барьеры, приехали представители 14 африканских государств, а переговоры с ними проведут около 200 белорусских предприятий:


– Заинтересованность есть. Нашу продукцию знают. Кроме того, ряд ключевых позиций в коммерческих и государственных структурах африканских стран занимают в том числе и выпускники белорусских вузов. У нас общий подход к международной проблематике и взаимное желание помогать друг другу.

Председатель БелТПП также отметил, что большинство экспертов связывает развитие мировой экономики именно с Африканским континентом. В силу того, что Африка – это кладовая природных ресурсов. Здесь есть марганец, ванадий, уран, газ, нефть, золото, алмазы:

– Кроме того, Африка – это очень молодое население. Сегодня в Африке поживает 1 миллиард 110 миллионов людей. По прогнозам, к 2050 году там будет жить более 2 миллиардов. Поэтому потенциал есть. Все государства сегодня нацелены на развитие своего суверенитета, государственности, а это требует внешнего партнерства. А Беларусь в этом плане выгодный и сбалансированный партнер. Мы не крупная страна, и мы не навязываем свои интересы.

Помимо того, Владимир Улахович заметил, что Беларусь экспортирует свою продукцию – от продовольствия до техники – во многие африканские страны. Высказался председатель БелТПП и о дальнейших перспективах сотрудничества:

– Первое  – это развитие промышленности в африканских странах. Государство всегда опирается на развитие промышленного сектора, инфраструктуры. В этом плане это наша вся машиностроительная техника, строительные технологии, в том числе и добыча полезных ископаемых. Второе перспективное направление для сотрудничества  – аграрный сектор. Более 70 процентов африканских стран активно занимаются сельским хозяйством. Наши аграрные технологии, техника, продукты питания  – это целое направление, которое тоже может быть долгосрочным и перспективным. Мы, например, по продукции сельского хозяйства, продуктам питания за первый квартал увеличили поставки в Африку на 78 процентов.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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