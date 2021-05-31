Улахович: динамика торговых отношений с Африкой позитивная и конструктивная, Беларусь для Африки – сбалансированный и выгодный партнер

Председатель БелТПП также отметил, что большинство экспертов связывает развитие мировой экономики именно с Африканским континентом. В силу того, что Африка – это кладовая природных ресурсов. Здесь есть марганец, ванадий, уран, газ, нефть, золото, алмазы:Помимо того, Владимир Улахович заметил, что Беларусь экспортирует свою продукцию – от продовольствия до техники – во многие африканские страны. Высказался председатель БелТПП и о дальнейших перспективах сотрудничества: