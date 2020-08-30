Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.66
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Укусила сотрудника,предлагала взятку. Обратная сторона нашумевшего ролика. ВИДЕО

Укусила сотрудника,предлагала взятку. Обратная сторона нашумевшего ролика. ВИДЕО

Видеозапись жесткого задержания пассажиров троллейбуса во время протестной акции «Гранд-марш женщин» за сутки стала вирусной. Однако обратная сторона  действий сотрудников правоохранительных органов оказалась иной.

Во время вчерашнего митинга сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома заметили мужчину, который, жестикулируя, координировал действия участников мероприятия.  Тот, в свою очередь, заметив внимание правоохранителей, забежал в троллейбус. За ним последовала стоявшая рядом девушка. 
А дальше произошло то, что по объяснимым причинам в видео не попало – картинка не совсем та. В ролике девушка, которую пытаются вывести из транспорта, кричит и  и отбивается от силовиков. Но этой сцене предшествовала другая – вполне себе мирная и спокойная. Девушке и мужчине представились и предложили  пройти для выяснения обстоятельств. Однако дама стала кричать и даже укусила милиционера. А позже попыталась предложить взятку сотруднику ОМОН.

Подписаться

 
Впоследствии выяснилось, что задержанные мужчина и кусачая дама - родные брат и сестра, пояснять свои действия милиции они отказались.

Подписаться

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Комплексное тактическое учение на Гродненском направлении вступило в активную фазу - Минобороны
В Могилеве прошел общегородской детский праздник
Организации "Белтопгаза" добыли уже более 1,5 млн т торфа
Костюмы, брюки и рубашки: узнали, во сколько обойдутся сборы вшколу в последние дни августа
Умер худрук мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 452 пациента с COVID-19
Турнир Minsk Triathlon 2020 прошел на Минском море
Самосвалы БЕЛАЗ будут работать в пустыне Гоби
Кошка каждый день объедалась, пока ее хитрый план не раскрыли
В Минске закрыты четыре станции метро
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Весь мир – театр
Укусила сотрудника,предлагала взятку. Обратная сторона нашумевшего ролика. ВИДЕО
Состав нового правительства утвержден в Сирии
Крупная китайская торговая компания заинтересована в закупке мяса через БУТБ
"Стальная хрупкость": как женщины-руководители приводят районы к успеху
Лукашенко и Путин договорились о личной встрече в ближайшее время
Трутневый гомогенат: от чего он лечит и как не ошибиться при его покупке
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 190
«Лично я достал из воды 14 тонущих»: опытный спасатель — о типичных и необычных случаях из практики
Синоптики предупреждают о грозах днем в северо-западных и центральных районах Беларуси
В Беларуси 29 августа по административным правонарушениям задержаны 29 человек - МВД
мнение
Елена КЛИМОВИЧ
Ввод фермы утром. Деньги вечером
Движение по улицам К.Цеткин и Немига в Минске будет ограничено 2-4 и 7-9 сентября
Оршанский "Витэн" в третий раз выиграл Суперкубок Беларуси по мини-футболу
Пенсионера спасли на пожаре в Орше
Племенные рысаки, яблочные сады и многодетные семьи — в чем Черемушки под Могилевом дадут фору московским
Минский СКА сыграл вничью с ЦСКА на старте гандбольной Евролиги
Гандболистки "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа" вышли в финал Кубка Беларуси
Создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман отмечает столетие
Астероид приблизится к Земле 1 сентября
Более 25 млн человек в мире заразились коронавирусом
Михаил Лещинский занимается краеведением, чтобы увековечить память выдающихся уроженцев Дубровенского района
мнение
Татьяна БИЗЮК
Найти зоотехника... в школе
Оранжевый уровень опасности объявлен 31 августа по юго-востоку Беларуси из-за жары
Молебен за Беларусь будет совершен во всех храмах и монастырях БПЦ
Эксперт: белорусские рабочие понимают, что экономика должна работать на страну
Сев озимых крестоцветных на зерно завершается в Беларуси
Белорусские волейболистки уступили сверстницам из Турции в полуфинале молодежного ЧЕ
Уникальная спортивная база, IT-центры и продуманный досуг: чем встретят своих учеников новые школы в Витебске, Гомеле, Минской области и столице
Лукашенко коллективу "Беларуськалия": вы ставите перед собой амбициозные задачи и успешно решаете их
Лукашенко поздравил велосипедистку Наталью Цилинскую с юбилеем
В Черногории пройдут парламентские выборы
Взволнованный пес привел к своей хозяйке прохожего и спас женщине жизнь - видео
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Скромное обаяние буржуазии
Метрополитен-музей в Нью-Йорке открылся для посещений
В США количество жертв урагана "Лаура" увеличилось до 16
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября
Авторы
СКАНИРУЙТЕ