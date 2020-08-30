Укусила сотрудника,предлагала взятку. Обратная сторона нашумевшего ролика. ВИДЕО

Во время вчерашнего митинга сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома заметили мужчину, который, жестикулируя, координировал действия участников мероприятия. Тот, в свою очередь, заметив внимание правоохранителей, забежал в троллейбус. За ним последовала стоявшая рядом девушка.

А дальше произошло то, что по объяснимым причинам в видео не попало – картинка не совсем та. В ролике девушка, которую пытаются вывести из транспорта, кричит и и отбивается от силовиков. Но этой сцене предшествовала другая – вполне себе мирная и спокойная. Девушке и мужчине представились и предложили пройти для выяснения обстоятельств. Однако дама стала кричать и даже укусила милиционера. А позже попыталась предложить взятку сотруднику ОМОН.



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Впоследствии выяснилось, что задержанные мужчина и кусачая дама - родные брат и сестра, пояснять свои действия милиции они отказались.



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