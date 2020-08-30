Видеозапись жесткого задержания пассажиров троллейбуса во время протестной акции «Гранд-марш женщин» за сутки стала вирусной. Однако обратная сторона действий сотрудников правоохранительных органов оказалась иной.
Во время вчерашнего митинга сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома заметили мужчину, который, жестикулируя, координировал действия участников мероприятия. Тот, в свою очередь, заметив внимание правоохранителей, забежал в троллейбус. За ним последовала стоявшая рядом девушка.
А дальше произошло то, что по объяснимым причинам в видео не попало – картинка не совсем та. В ролике девушка, которую пытаются вывести из транспорта, кричит и и отбивается от силовиков. Но этой сцене предшествовала другая – вполне себе мирная и спокойная. Девушке и мужчине представились и предложили пройти для выяснения обстоятельств. Однако дама стала кричать и даже укусила милиционера. А позже попыталась предложить взятку сотруднику ОМОН.
Впоследствии выяснилось, что задержанные мужчина и кусачая дама - родные брат и сестра, пояснять свои действия милиции они отказались.
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Укусила сотрудника,предлагала взятку. Обратная сторона нашумевшего ролика. ВИДЕО
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