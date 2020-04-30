Украсить селфи бутоньеркой. БРСМ приглашает присоединиться к проекту «Цветы Великой Победы» в соцсетях

К республиканскому патриотическому проекту «Цветы Великой Победы» можно присоединиться онлайн. В БРСМ разработали специальные эффекты для пользователей Instagram, рассказывает координатор проекта Кристина Кечко:

— Каждый, кто хочет выразить благодарность прадедам, подарившим Великую Победу, поздравить всех с 9 Мая, может украсить свой личный профиль праздничной бутоньеркой. Она сделана в виде красно-зеленой ленточки и яблоневого цвета — символа патриотического проекта «Цветы Великой Победы». Чтобы прикрепить к фотографии бутоньерку, нужно зайти в официальный аккаунт союза молодежи в Instagram, перейти в раздел «Эффекты» и добавить к своему снимку фильтр «Цветы Великой Победы».



