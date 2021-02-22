Украшения, предметы интерьера и фермерские продукты: чем удивит самая крупная хендмейд-ярмарка в Беларуси

В НВЦ "Белэкспо" с 5 по 7 марта пройдет традиционная выставка авторских изделий "Чароўны Млын".
Творческому проекту уже десять лет. Выставка-ярмарка проводится трижды в год – осенью, зимой и весной. Ближайшая состоится накануне главного женского праздника, там можно будет найти много тематических подарков, сделанных самыми талантливыми мастерами, ремесленниками и дизайнерами страны. Помимо прочего, ярмарка призвана помочь с выбором подарков для милых дам. Каждый из них уникален и помогает создать весеннее и праздничное настроение.
Гостям предложат не только оригинальные сувениры, украшения, игрушки, но еще и научат создавать шедевры своими руками. Запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и образовательные семинары. Посетителей удивят также модными показами от белорусских дизайнеров.
– Свои изделия на выставке представят и профессиональные мастера, и начинающие любители. Все они прошли предварительный конкурсный отбор. Можно будет увидеть и коллекции тех, кто заслужил признание за рубежом. Всего своим творчеством поделятся около 500 мастеров и дизайнеров. Эта весенняя встреча призвана объединить неравнодушных к искусству людей, которые ценят кропотливую ручную работу, – рассказала sb.by куратор выставки Татьяна Антончик.
Она также пояснила, что мастера предложат изделия из керамики и дерева, изысканные украшения, картины и панно, кукол и игрушки, одежду и головные уборы, сумки и аксессуары, текстиль, оригинальную канцелярию, товары для хобби и творчества и еще много всего интересного. Маленьким посетителям предложат развивающие игрушки и игровые наборы. На ярмарке можно будет прикупить кое-что и для праздничного стола, так как будет представлен широкий ассортимент фермерских деликатесов, экопродуктов и полезных сладостей.
На выставке оборудуют и праздничную фотозону.
Фото и видео: mill.by
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